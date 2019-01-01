北台灣揮別濕冷再等等 週五才會回暖陽光露臉

2019-01-01 20:42

〔記者劉力仁／台北報導〕元旦連假天氣濕冷，很多人的旅遊計畫泡湯，而且要等到週五氣溫才會漸漸回升，陽光露臉。

氣象局預報員陳建安說，今天（1日）起連續3天，受東北季風及南方雲系北移影響，各地天氣溼涼，東北部地區及大台北山區有雨，北部、東半部降雨機會大，中南部有短暫雨。氣溫方面，台北清晨低溫約15到18度，北部空曠地區低溫下探14度，中南部氣溫約22到24度。

週五、週六東北季風減弱，氣溫緩緩回升，天氣比較舒適，陽光露臉機會大，北部白天氣溫22到24度、中南部可達25度，但仍要注意北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

之後鋒面通過及東北季風增強，下週一北部及東北部天氣又轉涼，北部空曠地區低溫約13度、中部15度、南部16度，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週二東北季風減弱，氣溫回升。

另外，今天生成的輕度颱風「帕布」，目前朝泰國前進，對台灣沒有影響。

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