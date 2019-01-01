婚禮主持人竟成小三 毫無愧疚還狂嗆正宮

2019-01-01 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕「婚禮主持人唱著祝福的歌卻破壞別人的家庭...」一名女網友和男友穩定交往7、8年，決定攜手步入禮堂，沒想到婚禮上請的主持人卻改變了丈夫對婚姻堅貞的誓言。

女網友在臉書社團「爆料公社」透露，在和男友交往的7、8年中，男友對她愛護有加，原PO以為男友會是個可以託付終身的人，便欣然地接受求婚，婚禮請來南部知名樂團為他們祝福，沒想到樂團成員兼婚禮主持人的J女，竟成為原PO婚姻破碎的兇手之一。

婚禮當天，好客的原PO和丈夫，發現婚禮主持人和丈夫的朋友是舊識，之後只要那位朋友有出席的場合，便會邀請J女一同參與，丈夫和J女的關係也日漸密切，2017年中，原PO生完孩子在婆家住，等待和丈夫新租的房子整理完畢，丈夫則每個週末回婆家看妻兒，但原PO發現丈夫回家時間越來越晚，還發現丈夫在臉書上很勤奮地回應J女的文章，且用語讓原PO感到相當不舒服，這時原PO已發現異狀，直到某天原PO看到丈夫和J女在Line中親密互稱「鼻」，原PO終於忍無可忍，打電話約J女見面，並要求她「離我們遠點」，J女拒絕見面，「只回應會消失在我們的世界」。

原以為丈夫外遇事件會因此落幕，沒想到卻變本加厲，不但阻止原PO回整理好的新家住，還逼原PO離婚，原PO堅持帶著當時4個多月的小孩到新家住，丈夫晚上卻以工作為由，每天半夜才回家，完全不管他們母子倆，後來原PO才發現，「J小姐晚上陪他在公司工作」，有次原PO出門吃飯，還碰巧看到J女和丈夫吃完飯隔著口罩接吻，「最後還在電腦發現他們兩個接吻的自拍照片」，原PO才驚覺，「原來說沒聯絡和消失在我們世界都是騙人的...」

2018年丈夫以憂鬱症為由搬出去住，原PO後來才得知丈夫是去和J女同居，心已死的原PO決定離婚，丈夫對小孩完全不管，「我多次找先生談如何安置孩子，但他避而不見或是每次都無法有結論」，J女也完全沒有愧疚之心，還痛罵原PO，讓原PO決定對兩人提告，工作、照顧孩子已精疲力盡的原PO，還要準備提告事宜，讓原PO身心俱疲，壓力大到得做心理諮詢，丈夫和J女卻開心地享受著兩人世界，「悠閒的去台北看演唱會」、「在小孩生日當天出國同遊泰國」。

原PO咬牙苦撐著，終於「在律師的幫助下，拿到了孩子的監護權，也替小孩爭取到他應有的權利」。網友們看完紛紛為原PO打氣，「恭喜妳擺脫了！放心！現世報來很快的」、「加油！替妳高興可以得到孩子的監護權，還有一定要記得活的越來越漂亮唷」、「雖然破壞別人家庭的人很可惡，但破壞自己家庭、辜負妻兒的人更是不可饒恕啊」、「加油都過去了新的一年好好愛自己」。

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