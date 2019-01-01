維也納新年音樂會 衛武營今晚戶外轉播

2019-01-01 09:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心元旦戶外轉播「2019年維也納新年音樂會」，歡迎民眾齊聚衛武營享受音樂饗宴，與全球樂迷同步欣賞維也納愛樂管弦樂團演出，還有歌仔戲時光機特展迎賓，共同迎接新的一年。

古典樂壇年度盛事「2019年維也納新年音樂會」將於今晚盛大登場，衛武營於戶外廣場搭設巨幅投影螢幕，提供民眾觀賞聆聽外，這次由大提琴家張正傑、台視主播鄔凱雯攜手合作主持，引領南台灣樂迷一同欣賞演出，現場可容納3萬人。

藝術總監簡文彬表示，超過半世紀的奧地利傳統「維也納新年音樂會」，這次由德國籍克里斯蒂安‧提勒曼擔任指揮，將於90多個國家轉播，大約5000萬人欣賞。

大提琴家張正傑指出，台灣戶外轉播參與盛況在全球中是相當特別的，希望民眾踴躍參與再次突破人數，維也納新年音樂會也是維也納愛樂一年度中最重視、最重要的活動，期待提勒曼第一次指揮維也納新年音樂會呈現新的火花。

值得一提的是，春麵樂隊今天下午4時帶來1小時的暖場音樂會，有古典音樂的底蘊，融入當代流行音樂，感受復古又創新，現場還有衛武營黃昏市集，逛市集、看演出，更貼近民眾生活。

衛武營也推出歌仔戲時光機-搬活戲特展，將歌仔戲文物移植到展館內，包括舞臺、戲服、道具與老唱片與電影等，原汁原味歌仔戲文物移植到展覽廳，讓民眾彷彿穿越時空，盡覽歌仔戲百年風華。

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