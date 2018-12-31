蜂蜜檸檬唱跨年 吳蕚洋與原唱李麗芬合體

2018-12-31 23:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年參選台北市長以推廣蜂蜜檸檬，並在辯論台上高歌而爆紅的吳蕚洋，今晚近十一點在花蓮與《愛江山更愛美人》原唱李麗芬一起登台花蓮跨年活動，受到觀眾熱烈的歡迎，他說「這是難得的經驗」，也現場清唱《聽海》，許願新年能有機會可以跟天后阿妹合唱。

歌手李麗芬今晚以代表歌曲《得意的笑》先登場，近年專注在舞台表演的她，因吳蕚洋再度唱紅《愛江山更愛美人》，她甚至在臉書上說：「託吳蕚洋先生的福，我當了二天的網紅！」李麗芬今年59歲，她說，女人不要怕老，年齡老但她仍活的相當開心，有著一副動人歌喉，1979年參加民謠歌唱比賽，獲得冠軍後光榮進入歌壇，還曾入圍金曲獎最佳女歌手，是五、六年級生的回憶。

李麗芬第二首帶來《愛江山更愛美人》，吳蕚洋在副歌也跟著登場，一上台有點緊張，聲音沒放開來，但很快的第二句就唱出原有水準，台下一片歡呼，唱到經典片段「人生短短幾個秋，不醉不罷休，東邊我的美人哪，西邊黃河流，來呀來個酒啊，不醉不罷休，愁情煩事別放心頭」，更是許多觀眾一起朗朗上口。

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