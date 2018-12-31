高雄夢時代跨年今晚7點準時登場 OPEN家族開場

2018-12-31 19:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019愛Sharing、高雄夢時代跨年晚會，今晚七點準時由OPEN家族開場，高雄市長韓國瑜預計晚間11點50分到場，與現場民眾一起倒數，歡送2018、迎接2019。

夢時代跨年晚會主持群找來浩角翔起、Janet及艾力克斯，卡司則有周湯豪、八三么、安心亞、黃小琥等歌手輪番上陣，韓國瑜會在最後一刻與全場民眾一起倒數，晚會從今晚七點、至一月一日凌晨零時45分。

夢時代總經理張國光先前發出豪語，要突破去年72萬人次紀錄、衝到80萬人次，韓國瑜則加碼，希望能達到90萬甚至更多，還提醒夢時代要做好準備。

除主持陣容堅強，節目內容也相當豐富，OPEN家族開場後，依序將由安心亞、周興哲、愷樂、曹雅雯、Janet加波波兔、87樂團、OZI、阿達、蔡佳麟、浩翔、黃小琥，倒數前的壓軸由周湯豪擔綱。

關鍵的倒數時刻，高雄市長韓國瑜將現身，與全場民眾一起歡送2018、迎接2019，新的一年開始，則由八三么、白冰冰接力演出。

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