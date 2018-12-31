台中元旦升旗送「國旗運動毛巾」...藏有知名景點剪影

2018-12-31 12:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接新年元旦，台中市政府明天上午7點至9點，在台灣大道府前廣場舉行升旗典禮，更準備3000份「國旗運動毛巾」好禮免費送，限量毛巾更藏有台中著名景點剪影設計，結合城市意象與活力，歡迎民眾一起升旗迎新年。

台中市民政局表示，迎接2019年到來，市府元旦上午7時至9時在台灣大道府前廣場舉行升旗典禮，今年升旗活動有別以往，不搭設舞台，將由獲得全國啦啦隊表演雙料冠軍的仁美國小啦啦隊帶來表演並領唱國歌。

市長盧秀燕將與市府團隊及市民站在一起唱國歌；另外，皇家舞蹈團、台中女中樂儀隊等推出兼具美感與朝氣的演出。

至於今年的元旦升旗禮，民政局指出，融合國旗元素及台中包括湖心亭、路思義教堂等著名景點剪影為設計主軸，特製限量款的國旗運動毛巾。

民政局指出，因設計有「台中味」，不少民眾認為具有收藏價值，紛紛打電話到市府詢問索取方式。

民政局指出，國旗運動毛巾限量3000份，會在元旦當天升旗典禮上午免費發送，提醒民眾提早到場排隊領取，送完為止。

此外，現場並加碼設計專屬造型攝影相框，邀請民眾現場留下紀念合影，打卡上傳Facebook，還可兌換限量打卡禮，數量有限，送完為止，歡迎踴躍參加，歡慶元旦。

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