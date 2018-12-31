今晚要跨年了！雲量多要注意保暖 桃園以北整天濕涼

2018-12-31 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今日受東北季風及南方雲系北移影響，各地天氣仍涼，迎風面北部、東北部降雨持續，有可能發生局部大雨，桃園以北整天偏濕涼，白天溫度在15、16度左右。

受到東北風影響，中央氣象局於今日凌晨4點5分針對北台灣4縣市發布豪大雨特報，宜蘭縣需慎防豪雨；台北市山區、新北市山區及北海岸、基隆市則為大雨特報警戒範圍。各地天氣方面，桃園以北整天偏濕涼，東部也有短暫雨斷斷續續發生，中南部及東南部雲量漸增，偶有小飄雨高溫在23度至26度間。

至於跨年夜天氣，除了北部、東北部雲層厚且降雨明顯，東部短暫雨之外，其餘地區雲量偏多；今明兩天深夜及清晨中部以北、東北部低溫約14至16度，東部、東南部及南部為17、18度，民眾請注意保暖。

今日空氣品質部分，中部以北空品區及澎湖受降雨洗除作用空氣品質為「良好」等級，中部空品區內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週二（1月1日）至週四（3日）冷空氣強度稍減，但南方雲系北移，在雲量偏多狀況下，氣溫回升有限，感受仍相當濕涼；天氣方面，北部及東北部降雨持續且雨勢明顯，尤其北台灣有機會發生局部大雨，東部地區降雨空檔較多，中南部、東南部多數時間為多雲，但偶有小飄雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 16 16 ~ 23 18 ~ 23 17 ~ 21

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