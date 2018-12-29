元旦連假人潮湧現 阿里山林鐵坐票訂購一空

2018-12-29 17:57

〔記者王善嬿／嘉義報導〕迎接2019年，嘉義縣市都有跨年活動，阿里山林業鐵路本線今天到隔年元旦，每天來回3班車，其中，今、明（29、30日）有一班車自嘉義站開到十字路站，元旦當天則開兩班車到十字路站，坐票都已訂購一空。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處鐵路服務科長洪淑霞說，民眾仍可購買奮起湖到十字路站票，體驗林鐵風情，想搭祝山觀日列車的民眾，可於31日中午12點半到下午5點，到阿里山車站預約購票，剩餘車票在元旦清晨1點20分販售；明年起平日兩班列車有一班開到十字路、假日兩班。

元旦連假首日，返鄉人潮湧現，公路總局公路總局補貼國道客運業者，即日起到元旦提供乘客平均85折票價優惠，搭乘國道客運、高鐵、臺鐵轉乘在地客運還可享基本里程一段票優惠。

而嘉義市政府因應31日舉辦「全嘉藝起來」跨年晚會，安排專車自嘉義車站往返市立體育場的正聲電台（下車處）、千葉火鍋（上車處）接駁，每半小時一班，時間自晚間6點到隔日凌晨1點，沿途停靠垂楊路。

交通部台灣鐵路局元旦凌晨1點20分、1點19分加開嘉義到斗六、嘉義到台南區間車，同日北上加開屏東到七堵的5140車次自強號，供民眾利用。

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