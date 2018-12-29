歷經華航空難、油庫爆炸... 他投入義消50年77歲榮退

2018-12-29 13:16

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市義勇消防總隊副總隊長劉家康，自1968年起加入義消，本月屆滿50年，期間出勤多到「記不得了」，長年為消防東奔西跑、爭取裝備，將每個打火弟兄視如己出，但由於年事已高，決定褪下義消制服，昨日舉辦榮退暨感恩餐會，市長鄭文燦、議長邱奕勝及消防局官員都到場祝福，場面盛大。

今年77歲的劉家康是桃市消防局最資深的義消之一，他原本在龍潭地區從事水電工作，27歲時，因哥哥發生交通事故離世，在喪禮上受當時的消防大隊長邀請，被大隊長「與其悲痛，不如加入救人行列」一席話感動，毅然投身義消工作，一做就是50年。

劉家康沒有受過專業消防訓練，憑著一股熱沉，跟隨正規隊員勇赴火場，他經歷過蘆竹化工廠爆炸、大園鄉華航空難案、油庫爆炸等大小事故，「早期救災車行經市區時，義消們只要聽到警笛響，都會丟下手邊工作往現場衝」也因為這股使命感，義消、正規隊員們就像個大家庭，感情非常好。

義勇消防總隊長、議長邱奕勝說，劉家康年輕時除救災不落人後，對義消福利及救災裝備器材更大力爭取，尤其擔任主任委員職務時秉持「取之於社會，用之於社會」之理念，積極回饋社會捐贈消防車、住宅用火災警報器、捕蜂衣等裝備器材保障義消救災安全及造福鄉里。

消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，在劉副總隊長的領導下，深獲消防弟兄的好評與敬重，希望在劉副總隊長所創造的優良傳統，能交棒給在場的其他義消弟兄及姐妹，延續這份榮耀，讓桃園變得更好。

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