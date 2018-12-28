強烈冷氣團來襲！明天北台下探10度 北東部持續陰雨

2018-12-28 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日強烈大陸冷氣團來襲，全台天氣普遍低溫，北部最低溫下探10度；北部、東部地區明日有短暫陣雨，中南部地區要等到跨年夜才會逐漸轉為有雨的天氣。

中央氣象局預報，明天桃園以北與東半部有短暫陣雨，其他地區都是多雲的天氣。全台受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部地區天氣寒冷，其他地區早晚氣溫也偏冷，提醒民眾留意身邊心血管疾病患者、年長者、幼兒的健康狀況。

溫度方面，今晚至明天清晨是這波強烈大陸冷氣團影響最強的期間，北部清晨下探11、12度，空曠地區最冷有機會下探10度低溫，中南部及東部低溫則約12至14度。北台灣高溫僅14至16度，花東地區高溫約18、19度，中南部高溫較高約為22至24度。

此外，明日東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至11級強陣風，前往海邊活動的民眾應多加注意安全。

紫外線方面，苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣與金門縣等13個縣市為中量級；其餘縣市皆為紫外線指數最低的低量級。

空氣品質方面，宜蘭、花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、馬祖、金門地區為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。

《天氣風險》指出，跨年連續假期這幾天北部、東部都是多雲有陣雨的天氣，受到南方水氣北上的影響，中南部跨年夜至元旦也會逐漸轉為有雨的天氣，各地見到2019年曙光的機會不高，提醒民眾規劃行程也需多留意天氣變化。

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