「違法的台大校長不可聘」 鄭秀玲籲請國人看清管案真相

2018-12-27 22:13

〔記者林曉雲／台北報導〕前教育部長葉俊榮逕行發聘給管中閔為台大校長，台大經濟系教授鄭秀玲今晚（27日）在臉書疾呼，籲請國人看清管案真相及其負面衝擊，強調深入看清真相的是學生代表們，記錄這一年來校內外大人們醜陋貪婪的言行，然而他們依然持續奮戰，且深信公理必定喚得回，她要懇請善良理性的國人和有理想的年輕世代並肩前行，一起努力而不要內耗，違法的「台大校長」不可聘，才有希望迎來更美好的台大及台灣。

鄭秀玲在臉書發文說，這一年來社會為挺管和反管爭擾不休，甚至成為影響九合一地方選舉結果的主因之一，選後仍繼續造成社會分裂，令人痛心。身為台大校長遴選期間校務代表的她，秉持良知在此呼籲國人放下政治顏色，理性看清管案真相及其對國家社會的負面衝擊。

鄭秀玲也建議大家深入看清真相，最有效的途徑是去參看學生代表們的臉書，因為他們沒有利益包袱和政黨色彩。例如前台大法律學會會長童昱文、前學代會會長周安履、現任學生會長吳奕柔及現任學代會會長等人，這些充滿校園自治理想的年輕人，字字句句記載了這一年來校內外大人們醜陋貪婪的言行，以及如何無情地對他們攻擊和汙衊。然而他們並不畏懼，依然持續奮戰。

鄭秀玲直批，教育部在法理情皆無理虧下竟發文聘管，執政團隊將被挺管派恥笑，甚且得寸進尺，管「校長」從今以後稍感不順，都可以出「教育部繼續打管」的帽子，逼主管機關就範。因此吾人呼籲政府高層宜堅持依法行政，急踩剎車，靜待數日後的訴願委員會判決和監察院調查報告出爐後，再決定是否發聘書給管。以具體證據向國人誠懇溝通，才能有效遏止惡意抹黑卡管，減緩社會對立，降低管案對社會的負面衝擊。

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