車城桌球小將赴日「乒」戰愁錢 訊連科技霸氣贊助50萬

2018-12-27 23:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城國小桌球隊近年一直是屏東傑出球隊之一，但偏鄉資源先天不足，孩子們難有機會到外地比賽，偶然機緣下，獲得日本「Nittaku杯川崎小學生公開賽」邀請，小選手們雖然期待，卻無力負擔龐大旅費，訊連科技教育基金會得知後，大手筆贊助50萬旅費，師生今天開心合照，感謝基金會善心，希望透過出國比賽培養更多自信。

「從沒想過企業會如此阿沙力！」車城國小校長王怡萱說，教練及孩子們提出帶隊赴日交流的可能時，其實一點都不抱期望，畢竟5、60萬的旅費金額，實在不是小校家長能負擔，於是嘗試寫計畫詢問訊連科技教育基金會，對方連南下了解都沒有，一口氣就答應贊助50萬，讓師生開心直呼：「簡直跟作夢一樣！」

訊連科技教育基金會受訪時說，在創辦人黃肇雄領軍下，目標一直是消弭城鄉落差，積極支持對藝文創作及體育發展有充沛熱情與夢想的小校，得知車城國小克服先天資源不足，在縣內屢獲佳績，看過校方計畫，經內部簡單開會後，立刻答應贊助經費，希望選手及教練能透過與日本頂尖選手對戰觀摩，培育孩子個人信心，以更寬闊胸襟迎向未來。

在地服飾店、家長會長 幫募保暖衣物

訊連基金會為球隊圓夢，赴日參戰終於能成行，多數小選手都是人生首次出國，恆春衣世代服飾店、家長會長吳德旺也努力匯集當地資源，為小選手們募得保暖圍巾、發熱衣等禦寒衣物，展現偏鄉小校的志氣，不願全靠外界資源的挹注！

球隊教練呂宗元、柯勇吉及李威成說，只能挑選13個小選手赴日，校內已經舉辦多次選拔賽，為了爭取到日本交流賽機會，不少小選手為了選拔失利傷心落淚，選上的孩子也把握時間，練習日本禮儀及簡單日語，希望這趟旅程能收穫滿滿，不要辜負外界奧援的苦心。

王怡萱說，球隊在屏東縣政府支持下，近年在各賽事慢慢打出成績，被外界看見及關注，擔心孩子滿足於縣內好成績自滿，才會特別希望日本交流賽能成行，讓小選手與高手對戰、獲得刺激，鍛鍊出膽量，以及面對大場面的自信，回國後共同記錄下這段宛如作夢的旅程。

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