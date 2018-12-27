合歡山跨年夜有機會下雪！ 追雪族暴動：等很久了

2018-12-27 21:13

〔記者佟振國／南投報導〕受到大陸冷氣團及南方水氣影響，跨年元旦連假將是又濕又冷的天氣，雖然迎元旦曙光的機會不大，但中央氣象局預估低溫和水氣配合，12月30日（週日）及31日跨年夜，海拔逾3000公尺的合歡山、玉山有機會降下瑞雪，官網上終於看到雪花的符號，也讓「追雪族」超期待。

往年合歡山初雪多半到12月上、中旬報到，有時提早到11月底，但今年入冬偏暖，合歡山的初雪也遲到，直到接近跨年，受到大陸冷氣團及南方水氣影響，才有機會飄雪。

合歡山天氣預報 30、31日出現雪的符號

喜歡到合歡山追雪的網友，發現中央氣象局12月30、31日的合歡山天氣預報，已經出現雨或雪的符號，直呼「真的等很久了！」想上山賞雪的人也要做好準備，車況及雪地裝備趕快進入戰鬥位置。

南投警方則說，2019年合歡山雪季交通管制將自1月1日至3月3日止，為期62天，農曆春節連假（2月2日至2月10日）、228和平紀念日4天連假及星期例假日均實施交通疏導管制措施，實施路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心及台14甲18公里翠峰至合歡山遊客服務中心路段。

若遇下（積）雪時實施交通管制，否則實施交通疏導，若路面結冰或積雪，依公路主管單位發布交通管制資訊為主，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行，另自當天傍晚17點至翌點7點依實際情況進行預警性封閉管制路段，相關訊息於當日下午15點前確認。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/