國道4號豐潭段新石器遺址 豐碩文物出土

2018-12-27 18:19

〔記者張軒哲／台中報導〕興建中的國道4號豐原潭子段工程，是打通銜接國道和台74線的重要建設，建立台中高（快）速公路網，讓豐原、潭子及山城民眾進出更加便利。工程進度預定於2021年完工，但去年剛動工時就發現朴口文化遺址，歷經1年多搶救發掘，發現柱洞、灰坑與堆石遺跡，屬於新石器時代晚期的營埔文化，降挖過程又發現牛罵頭文化層。高公局今日指出，工程單位停工配合遺址發掘，目前正進行第二階段搶救工作，陸續發掘新石器時代網墜、石器、玉錛等文物，確實值得停工，預計工程會延宕1年半時間。

國道4號豐潭段長度約11公里，路線穿越公老坪山區，朴口文化遺址位於豐原1號隧道工區西口發現，距離豐勢路不遠，去年9月施工期間因發現遺址而停工搶救。由考古學者顏廷伃率團隊分區發掘，工程單位則調整施工順序，儘量降低考古發掘對工程的影響。歷經1年多搶救，高公局展示挖掘成果，出土遺物數量豐碩，有陶器、釜鋤形器、錛鑿形器、石刀、網墬等石器，另有台灣軟玉材質的人形意象飾品。

顏廷伃表示，朴口文化遺址的新發現，除了確認遺址為一處包含營埔文化、牛罵頭文化二個不同時期文化層，由於其位處大甲溪南側、台中盆地東北側豐原丘陵西麓緩坡地，為目前發現牛罵頭文化遺址的空白區域，可作為研究新石器時代中期牛罵頭文化人遷徙過程的重要拼圖之一。另遺址所在亦為車籠埔斷層線行經區域，區域內之營埔文化層中出土不少可能因土石流所造成的各類遺跡，對於地震、土石流等自然災害可能也同樣影響史前人類的現象，提供絕佳的研究案例。

西行線隧道洞口區於地表下3公尺發現營埔文化層，遺址內以土石凹溝現象最為引人注目，以堆石遺跡間隔疑似工坊的遺跡。出土遺物主要包括灰黑色與少數橙紅色陶器，及斧鋤形器、錛鑿形器、石刀、網墜、玉器飾品等，屬台灣中部地區新石器時代晚期典型之營埔文化，距今約2500至3500年。

顏廷伃表示，西行線第一階段搶救完成復工後，再次進行降挖過程時，考古監看人員發現於地表下至少7公尺埋藏更早期的文化層，再發掘包括紅色繩紋陶、斧鋤形器、錛鑿形器、石刀、玉環等遺物，判斷屬牛罵頭文化層，年代距今3500至4500年左右。

高公局第二興建工程處副處長卓高端表示，考古搶救發掘作業將持續至明年8月，隧道洞口東行線降挖作業將於搶救完成後接續施工，通車時間推估將增加1年半工期。

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