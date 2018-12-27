熱！台北12月均溫20.25度 暫破121年最熱紀錄

2018-12-27 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕受這波冷空氣影響，全台氣溫已明顯下降，但民眾對入冬以來的溫暖天氣應仍記憶猶新，氣象專家賈欣興表示，今年12月熱到爆表，截至25日的資料，台北本月均溫高達20.25度，創下1897年以來最熱12月紀錄。

曾在中央氣象局擔任長期預報科長，現轉戰民間天氣風險公司的賈欣興博士在臉書PO文指出，今年12月各地天氣相當炎熱，截至12月25日，台北與台中分別以平均20.25度、21.3度，創下1897年以來最熱12月紀錄；高雄的23.9度也創下1931年以來最熱紀錄，至於花蓮也以21.3度與1998年並列第1名。

賈欣興進一步指出，今年12月之所以這麼熱，受兩個原因影響，其一是長期的暖化趨勢，讓冬季越來越不冷；其次是今年秋季弱聖嬰現象的發展，讓菲律賓海附近的高壓偏強，而偏強的高壓帶來明顯的偏南風，為台灣帶來較熱的天氣。他接著表示，這個偏強的高壓可能會持續至明年夏季前，暗示明年1至3月的天氣很可能還是偏熱的暖冬。

不過賈欣興也強調，今晚開始至月底將會降溫，各地12月平均氣溫還會有變動，若台北從26至31日的日均溫都比19.5度低的話，就無法刷新歷史高溫紀錄了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/