董事長樂團連4年在基隆跨年 主唱「吉董」說原因…

2018-12-27 12:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今天舉行跨年晚會記者會，宣布由在地出身的董事長樂團擔綱壓軸，他們不但為家鄉創作「基隆水噹噹」歌曲，也是連續第4年在基隆跨年，主唱「吉董」吳永吉說，他們從高中就在基隆玩樂團，再慢慢把眼光放向全世界，這次跨年接到很多單位邀請，但仍決定留在基隆演出，語畢讓台下陷入一片感動。

邁入第4年的基隆市跨年晚會，因為東岸碼頭整建工程正在進行，首度改到基隆港西三倉庫旁停車場，晚上8點起鏽鉚釘、老王樂隊、台客電力公司、八十八顆芭樂籽、搖滾大嬸、滅火器等樂團接力演出，除了音樂熱力不斷電及繽紛的跨年煙火，還有全台獨步的船笛、噴水秀。

基隆市長林右昌說，很多年輕朋友看到演出名單，紛紛留言說今年陣容非常精彩，一定風雨無阻前來參加，當天除了表演還有很多吃喝玩樂的活動，歡迎市民朋友及外縣市民眾一起來參加。

董事長樂團的第12張專輯《祭》除了拿下今年金曲獎「最佳樂團獎」，本月初還入圍第61屆葛萊美獎「最佳唱片設計包裝獎」，這張《祭》專輯是知名設計師蕭青陽根據董事長樂團的音樂風格，以台灣民間祭祀的文化為概念，把封面設計成金紙概念，歌詞用燙金的方式印成，讓歌迷拿到專輯時，打開時就有拜拜時向神明祖先祈求平安的感覺。

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