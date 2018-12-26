為彰南捷運鋪路 彰化擬闢新公車路線

2018-12-26 20:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰南蓋捷運是新科縣長王惠美主要競選政見，就職典禮她還特別提出「一軸一環雙樞紐」的建設主張，為了兌現政見，縣府構思與客運業者合作，開闢從員林市到二林鎮的全新路線，一來為蓋南彰捷運試水溫，形同「宣導」公車，同時評估運輸需求量，以利後續進行工程的可行性評估報告。

工務處長林漢斌表示，有關「一軸一環雙樞紐」就是在彰化新建南北兩條捷運，彰北捷運為台中捷運綠線延伸到和美、鹿港，這條路線規劃，中央補助縣府800萬元經費，進行可行性研究報告，工程最近會上網招標，另一條彰南捷運是以高鐵彰化站為軸心，連結員林、埔心、溪湖、二林、田中、田尾等鄉鎮市，再銜接現有的台鐵員林田中段，連接彰化高鐵站的捷運樞紐，這條捷運路線，擬於明年展開可行性研究報告。

林漢斌指出，彰北捷運研究報告經費有中央補助，彰南捷運報告經費，目前尚無著落，工務處擬調整明年業務內容，從業務經費籌措，而在找經費的同時，也應有交通流量和運輸量的實際需求，並創造民眾搭乘需求，如何創造需求，擬由公車運載量著手。

因應彰南捷運連結二林中科園區，以利產業經濟和就業發展，彰南捷運要讓員林、埔心、溪湖、二林串聯成一條直線的交通路網，行駛路線以縣道148為主線，也就是連貫員林市到溪湖鎮的員鹿路，再銜接溪湖鎮到二林鎮的二溪路。

縣內2家客運公司彰化客運和員林客運，目前都沒有以縣道148為主線的客運路線，現有一條員林與二林的路線，路線行駛縣道150、斗苑路，這條路線在縣道148的南邊，路線經過員林、北斗、溪州、竹塘到二林。

對於用開闢新公車路線為捷運路線試水溫，民眾看法不一，員林市游姓民眾說，這樣一來可鼓勵民眾搭公車，養成民眾搭乘大眾運輸工具的習慣。二林鎮蔡姓鎮民表示，一直線的新公車路線絕對不能繞線，公車繞路行駛，鐵定拖長搭乘時間，影響搭乘意願。

不過，也有民眾說，先開發公車路線再蓋捷運，恐會被批評「以拖待變」的拖延戰術未必好。

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