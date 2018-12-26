不滿變速箱異常頻頻 Super Sentra車主集結裕隆三義廠抗議

2018-12-26 17:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕裕隆日產汽車的Super Sentra是暢銷車款，有車主發現變速箱異常，透過網路串連，發現有上百台的車主有此問題，且車主認為裕隆日產汽車處理消極；20多輛該款車主，今天下午集結裕隆公司三義廠大門抗議，並遞交陳情書，裕隆日產公司顧客品質保證部經理謝瑜琢允諾於明年1月4日給予答覆。

裕隆日產汽車公關室副理林淑霞表示，希望車主若有任何疑問，請車主預約回原廠，公司有專人進行了解及免費的檢修；對於車主對於變速箱異常的疑慮，公司也願意主動配合第三公正單位的協商。

發起人之一的施姓車主說，裕隆日產生產2013～2017年車款Super Sentra，該車款根據所有連署車主，一致認為該車款的變速箱有嚴重不良率，經由車友經由網路社團及Mobile01等相關論壇，有使用網路的使用者的車主，累計高達百台的變速箱故障，而有些車主更換2顆以上，甚至達4顆變速箱。

車主表示，發生變速箱問題時，車輛轉速異常上下猛烈擺動，車輛會有嚴重轟轟轟的聲響，甚至發生車輛停止後，無法正確入檔的情況，甚至有車主發生倒退的現象，且車輛儀表板並未顯示車輛異常之燈號。

車主表示，他們將變速箱異常的案例彙整申訴消保官後，裕隆日產都聲稱為個案，但卻要求更換變速箱車主，簽立保密契約，不得對外或者網路等發佈任何照片及相關消息，甚至不提供變速箱更換之更換維修單據，使用裕隆日產所提供的APP內也查尋不到任何關於變速箱維修之事實，有意隱瞞該車輛維修紀錄，且不提供車主調閱。

車主們希望裕隆負起該盡的社會責任義務，不該讓所有車主處於車輛隨時會故障的意外風險，且危及路上所有用路人的安全，及所有車主及乘載人的生命財產威脅；他們不僅遞交陳情書給裕隆，也一併透過消保官團體申訴，希望由第三方公正單位，及財團法人車輛研究測試中心（ARTC），一同進行了解並監督，提出對車主解決方案。

20多輛Super Sentra車主，集結裕隆公司三義廠大門抗議。（記者彭健禮攝）

20多輛Super Sentra車主，集結裕隆公司三義廠大門抗議，裕隆日產公司顧客品質保證部經理謝瑜琢（左）接受陳情書，並允諾於明年1月4日給予答覆。（記者彭健禮攝）

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