常春藤高中與台中市17所小學策略聯盟 資源共享

2018-12-26 15:38

〔記者歐素美／台中報導〕私立常春藤高中今天與台中市17所國小簽訂資源共享備忘錄，形成區域策略聯盟伙伴學校，未來雙方將在課程規劃、師資、教學教法、學生活動、升學進路等五大領域進行更實質的互動與交流，盼藉由高中教育資源分享，帶動區域教育均質化與優質化，達到互惠共好的目標。

常春藤高中校長陳越明指出，十二年國教課程發展綱要，著重「自發、互動、共好」，培養學生語言優勢及國際移動力，更希望培育學生在「科技」、「藝術」方面的核心素養，使孩子擁有適應創新求變的能力及擁有未來面對ＡＩ科技挑戰的生存能力。

常春藤高中18年來以英語教學及國際化，建立學校特色，除現有國中部、高中部普通科、應用外語科英文組與日文組外，108學年度更開設「資訊科技」及「美學設計」兩門特色學程，在外語教學優勢立基下，結合科技、創意，希望能培養學生動手做、做中學。

陳越明表示，該校透過Steam-Maker跨領域課綱，讓科技與生活美學結合，透過互動與體驗，讓教學更活潑，也讓孩子更願意在互動中快樂學習。

常春藤高中，今天與台中市潭子區潭子、潭陽、東寶、新興、僑忠、頭家國小；豐原區南陽、富春、瑞穗國小；北屯區大坑、仁美、東光、建功、軍功、逢甲國小；北區賴厝國小；烏日區九德國小等17所國小，共同簽訂策略聯盟備忘錄，分享游泳池、英語村、日語情境教室、創客教室等軟硬體師資設備，希望進一步促進雙方教學教法、藝文活動及學術合作的實質互動、發展與交流，達成資源整合與共享，共創雙贏。

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