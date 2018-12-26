寒士尾牙宴新竹區將席開115桌 楊文科賣寶山桶柑籌款

2018-12-26 12:46

［記者黃美珠／竹縣報導］今天早上縣長楊文科跟新竹縣農會總幹事劉德威、理事長范綱宏、寶山鄉長邱坤桶、寶山鄉農會理事長古仁樺、總幹事陳信良等聯合造勢，大家一起打開大型的「揪柑心」桶柑禮盒，鎖定目標要突破2000箱，號召社會善心人士大家一起來吃優質的在地農產果物，做好事！

創世基金會新竹分院表示，明年1月27日全台將有16個地方要同步舉辦「寒士吃飽30尾牙宴」，新竹區就在新竹火車站後站廣場，預計要席開115桌，以此讓窮苦弱勢鄉親也能跟大家有個溫馨的尾牙餐會。

只是目前經費只募到4成，希望大家能響應前述訂寶山鄉「揪柑心」桶柑禮盒的活動，且只要訂購滿2000元就免運費，預計會在明年1月10日開始出貨。

對於只是單純想要幫忙捐助前述尾牙宴的朋友，也可以認養500元1份的應急紅包，或合力認桌，每桌5000元。捐助1萬元者，等於認桌、還送給出席餐會的10個寒士紅包，他們也相當樂見。

寶山鄉農會為了替前述買桶柑做愛心活動造勢，今天把該鄉一年一度的優質椪柑評鑑比賽搬到縣府1樓中庭進行，讓大家眼見為憑，看看寶山鄉柑橘農民照顧、管理果物的能力。

另也現場展出其他10多種少量栽種的清見、美童柑、美人柑等類罕見柑橘，展現該鄉柑橘產品多到足以滿足各種口感愛好者的實力。最後特等獎由該鄉農會柑桔產銷般第2班何義煥奪下，但是他未在場，由該鄉農會果樹產銷班第11班班長陳景田代為領取。

評鑑評審員之1的桃園農改場助理研究員施伯明說，寶山鄉今年的椪柑品質比往年好，主要是成長初期雨水少、中期雨水夠，所以果形大小適中。後期雨水又減所以糖度上升。參與評鑑的40點中，平均糖度都有11度，最高有13.8度。

施伯明說，要選擇好吃的柑橘，主要還是先用手「秤秤看」，也就是拿握在手中有沈甸感，表示水份充足。接著看外觀，除了轉色要均勻，沒有病害、蟲害的斑疤表示管理不錯外，坊間說看蒂頭凹陷或是凸起會比較好吃的說法，則比較沒有根據。

但是他說，柑橘切開後，果肉偏白的比較不juicy，澄黃的果肉才是汁多味美。

不過他也直言，因為國人生活富裕後3高的問題很普遍，所以站在改良場的立場，他們育種的方向已經不強調糖度，反而是強調糖酸比的風味口感，除了更多元化滿足大家不同的味蕾，也讓吃可以更健康。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/