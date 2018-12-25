耶誕禮物打開是苦瓜！ 小男孩一秒爆哭萌翻網友

2018-12-25 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕許多小孩都有挑食的毛病，尤其是苦瓜，有爸媽為了「整治」這些不愛吃苦瓜的孩子，特別在耶誕禮物裡藏了1顆苦瓜，沒想到孩子一看到苦瓜就忍不住哭了出來，還委屈地緩緩爬到桌子底下躲著，可愛的模樣笑翻網友。

有個媽媽在臉書社團「爆怨公社」貼出1段影片，影片中3個男童很興奮、期待地拆著包裝精美的耶誕禮物，前兩名男童都拆出了一大盒玩具，讓第3個男童也相當期待地拆開他手上的禮物盒。沒想到拆開之後，只看到10包餅乾和1顆超大的苦瓜，讓這名男童1秒落淚，難過地哇哇大哭。

不過，這顆苦瓜其實只是故意拿來嚇嚇小孩的，最後男童的爸媽還是補了1盒玩具給他，哭得淚聲俱下的男童才終於破涕為笑。媽媽則說，她就是知道孩子不愛吃苦瓜，才故意在耶誕節的夜晚讓他們「永生難忘」，還開玩笑說，「等長大以後再送花椰菜」。

其他網友看到之後紛紛大笑，「好好笑又好可憐」、「求小朋友心理陰影面積」、「（小孩）以後會討厭耶誕節」，還有人直呼男童秒哭又秒笑的反應實在太可愛，「還慢慢縮到桌子下」。

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