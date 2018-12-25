台鐵便當今年仍賣破千萬，全年可望創歷史新高

2018-12-25 23:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵便當今年銷量已破千萬，全年可望破民國105年1048萬的紀錄，創下歷史新高；台鐵局表示，今年1月至11月銷量達963萬5000個，每月平均銷售逾87萬，若12月能保持下去，就有機會能創紀錄。

台鐵便當近10年來，銷售量快速成長，民國96年全年賣出337萬個，去年銷售量約1015萬個，銷售金額逾7億元。台鐵局表示，今年1月至11月銷量較去年933萬增加約30萬，銷售金額已達6億8135萬，平均每天全台可賣出逾2萬個便當。

另外，因應食藥署訂定「供應鐵路運輸旅客餐盒之食品業應符合食品安全管制系統準則規定」，要求鐵路餐廳自製或委外製作的便當，其廚房都需符合食品安全管制系統（HACCP）規範；台鐵局今年已編列約1億2000元，要改善現有便當廚房，雖明年起既有便當廚房還無法完全取得認證，但在備料、製作、清洗等流程，都能符合HACCP規範的精神。

台鐵局表示，今年台北餐廳就有先做局部動線改善、地板更新、大量裝設氣簾，讓清理區與熟食區的氣流不要流通，明年則會將餐廳搬到台北車站6樓新鐵路廚房；目前該空間已進行規劃設計，一定會符合HACCP規範，明年底完工啟用後，預估北車新便當廚房啟用後，台鐵便當每日產能可增5000個。

高雄、花蓮餐廳也都有先做類似小改善，明年再把餐廳擴充，並調整餐廳內人流、物流、水流甚至空氣流動，讓它可符合HACCP規範，預計明年底前可全部改善完成；台中則是會搬到新的鐵路餐廳，舊餐廳不再改善。

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