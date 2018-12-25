終結假消息！「美玉姨」加入LINE聊天群組即時闢謠

2018-12-25 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕假消息不只會刊登在公開網站上，近年也在LINE的聊天群組間流竄，許多人輕信謠言後上當受騙，將錯誤的消息一傳十、十傳百，為此，日前出現一款被稱作「美玉姨」的LINE機器人帳號，只要將帳號加入聊天群組，就能即時分析每則消息的來源與正確性，幫助使用者闢謠。

美玉姨開發者「Carol Hsu」在部落格表示，只要將美玉姨的帳號加為好友，並邀請至聊天群組，美玉姨就會自動偵測辨識聊天內容，適時針對可能含有謠言的訊息作出回應。

開發者提到，美玉姨的內部資料庫來自g0v Cofacts「真的假的」專案，是由素人設計的非營利聊天機器人，其著眼點於「迅速幫所有人釐清已知謠言」。另外，美玉姨的資料庫不許一般使用者修改，為的是讓辨認資訊的過程更加精準。

開發者也強調，雖然設計美玉姨的初衷，是為了讓機器人混跡在轉貼訊息滿天飛的長輩群組中，不過實際上，這個問題不只發生在長輩身上。許多不實的買一送一、送禮券資訊，也會被年輕人轉傳。

據了解，美玉姨剛上線不久，有些謠言尚未增至資料庫，澄清內容也不一定百分之百準確，不過目前已能初步協助民眾過濾假消息，避免再度擴散到其他群組。

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