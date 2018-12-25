跨年夜恐有颱風生成 吳德榮：會影響台灣

2018-12-25 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕今起至明白天東北風減弱，但入夜後新一波強冷空氣抵達，屆時氣溫將再度下降，氣象專家吳德榮表示，跨年前後南海將有熱帶擾動發展，無論最終是否成颱，有很高的機率對台灣造成影響。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天上午至明天上半日東北風減弱，各地氣溫略升，不過北部、東北部及東半部地區仍有局部短暫降雨機率，中南部則為多雲時晴，日夜溫差較大的天氣型態。

吳德榮表示，明晚起新一波冷空氣再度南下，其強度較過去這兩天的這波來得強，影響期間，北市低溫可能降至14度左右，有機會符合「大陸冷氣團」的定義，北台灣沿海、空曠地區氣溫降得更低，將有機會出現12、13度左右低溫。

至於民眾關心的跨年夜天氣，吳德榮指出，週日（30日）至下週二（1日）南海有熱帶擾動發展，有機會增強為今年最後一個颱風。他說，無論最終是否成颱，其外圍環流輸送南方暖濕空氣，與北方冷空氣將在台灣附近輻合，產生雲雨帶，最終為台灣各地帶來不等的雨勢。

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