30年前沒健保看病300塊 網友「那時候科學麵3塊」

2018-12-24 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕健保被民眾視為台灣人的福利，醫療費用比起國外便宜許多，有網友提問「以前沒有健保時，看醫生多少錢?」，引發熱烈討論。網友指出，看個小感冒至少300元以上，不包含藥錢，如果要開刀的話，還要塞紅包給醫師。網友也說，生重病就得賣房換現金，因此傾家蕩產的事件時有所聞。

原PO表示，自己及身旁親友生病時，發現健保威力強大，待過國外就會知道，健保根本超高品質低收費，不過健保實施不到30年。原PO提問「以前的人看醫生會花很多錢嗎? 還是有其他保險制度?」，引發網友熱議。

網友回應，30年前小感冒至少300元起跳，掛點滴1000元，看眼科要700到900元，但當時科學麵1包只要3塊，有時候連發燒也不看病。還有網友說到，開刀前要繳保證金，塞給醫生紅包，小手術就要破百萬，手術費還要用麻布袋裝。

網友提到，當年看病是用勞保，可以比較便宜，如果什麼保險都沒有的人，生重病時就得賣房看醫生了，因為生病傾家蕩產的事件時有所聞，網友還分享，以前要洗腎前還得賣房子才有錢。讓網友直呼「如果生在30年前對又窮又苦又病的人家真的等死，所以真的很感謝也很珍惜現在的健保制度，還好生在台灣」。

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