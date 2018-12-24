驚喜！「屏東驛站」試營運不到1個月 營業額近4千萬

2018-12-24 13:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東火車站商場「屏東驛站」上個月底搶先試營運，不到1個月時間，營業額已近4千萬，成交客數更破10萬人次，讓取得經營權的太平洋百貨也開心直說「超乎預期！」今天配合屏東轉運站啟用，屏東驛站也正式開幕。

太平洋百貨驛站商場處長李玉芬表示，自11月底屏東驛站商場試營運以來，眾多獨家美食及特色主題店，吸引不少鄰近鄉鎮居民前往逛街，屏東驛站商場隨著鐵路運輸的便捷性，結合商場品牌豐富多元，顛覆大家以往對車站僅有通勤功能的印象，因此不到1個月時間，營業額就近4千萬，成交客數破10萬人次，目前屏東驛站商場已招商完成，引進30多家品牌，今天開幕後結合屏東轉運站啟用，將能吸引更多流通驛站及轉運站的顧客，眾多人潮可望帶來新一波商機，預計業績看漲。

李玉芬也表示，藉由屏東驛站商場的起步及成功經驗，潮州驛站商場也規劃在明年1月試營運，屆時將結合屏東驛站、屏東轉運站及潮州驛站3個交通樞紐，呈現寬敞、明亮的賣場空間及多元美食文化，將展現不一樣的屏東經濟風貌，同時帶動地方就業機會。

斥資8千萬元、集結50條客運路線的屏東客運轉運站，未來同樣由太平洋百貨經營管理，屏東轉運站除提供公車月台、候車空間、公車動態資訊、售票窗口、公廁、哺乳室等基本功能，未來也將提供餐飲零售服務，讓待車民眾有更便利及貼心得服務。

屏東太平洋百貨也表示，驛站商場試營運期間，獲得顧客們的支持與喜愛，屏東驛站商場也釋出優惠，12月24日開幕起，停車優惠除了原先規劃的汽車優惠外，將擴大優惠至機車族群，停車場位於火車站西側室外廣場，共約200多個汽機車停車位，詳細停車優惠可洽太平洋百貨屏東驛站商場。

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