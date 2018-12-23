明年1月 統聯、國光都要漲價了

2018-12-23 20:07

〔記者陳宜加／台北報導〕明年1月起，國道客運將漲價。統聯客運將於明年1月5日起，調漲國道路線票價，漲幅約20至40元，但2月底前有限時優惠；國光客運也將於1月3日起調整中長程路線的優惠時段與票價。

統聯表示，近年客運業成本增加，不得已縮減優惠，調整部分路線票價，已報請公路總局同意，票價漲幅約20元至40元；不過，近期油價回跌，因此針對漲幅超過20元的路線，於明年2月26日前推出限期優惠。

根據統聯公告，台北─中港轉運站、朝馬、員林、三條崙、嘉義、台南等路線，票價皆有調整。此外，統聯也將從明年1月7日起，調整常態性優惠時段，取消凌晨促銷時段、優惠時段改為為週一中午12點至週五中午12點，原價則改為週五中午12點起至週一中午。

統聯表示，目前銷售的全時段特惠票，銷售至今年12月25日止，已購票者沒有使用期限，也不須補價差。

國光客運也將從明年1月3日起調整中、長程路線票價，根據公告，各路線調漲10至30元不等，包括台北─台中、嘉義、台南、高雄等路線票價均有調整；但1月3日起至2月28日期間，部分路段將提供限期優惠價。

國光也將調整目前二段式、三段式的優惠時段，週一中午12點30分起至週五中午12點29分，為優惠票價時段，原價時段則為每週五中午12點30分至週一中午12點29分。

公路總局表示，客運業者考量營運成本，在核定票價上限內調整票價，但明年的票價調整與公路總局每2年檢討一次的票價調整案不同，整體票價調整案適用所有客運業者，目前還在公路總局研議中，尚未定案。

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