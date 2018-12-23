美國馬鈴薯變台灣番薯 阮德閏神父成為正港台灣人

2018-12-23 18:21

［記者黃淑莉／雲林報導］1989年來台灣傳教的美籍神父阮德閏今天下午從雲林縣準縣長張麗善手中接下中華民國定居證及國民身分證，他說，「很開心從美國馬鈴薯變台灣番薯」。

內政部移民署、雲林縣虎尾戶政所今天由專人到雲林褒忠聖若瑟天主堂，頒發國民身分證給阮神父，今天適逢天主堂舉辦歡慶耶誕節活動，地方多位民眾及來自台中、南投的教友前往觀禮，慶祝阮神父成為「正港ㄟ台灣人」。

29年前阮神父從美國來台傳教，不會說中文，台語更是一竅不通，拜訪教友和鄰里經常是「鴨子聽雷」各說各話，為了拉近與大家的關係，阮神父經常邀他們到教堂的庭院一起泡茶分享生活，很快與大家建立起感情，也給他一個「泡茶神父」的可愛綽號。

阮神父曾在南投水里、台中市服務，他以交朋友的心態去認識教友及鄰里，對各項新事物都很認真學習，現講了一口流利的台語，甚至比年輕人還道地。

張麗善代表雲林人歡迎阮神父成為台灣人、雲林人，更感謝阮神父29年來為台灣無私奉獻、照顧台灣人，他曾獲內政部表揚績優外籍人士殊榮，卻選擇雲林最小的鄉鎮褒忠服務，可說是雲林人的福氣。

褒忠鄉長張政國指出，阮神父去年三月奉派來雲林褒忠，天主堂閒置已久，阮神父一心想長住在褒忠服務，用心把天主堂整修成現今乾淨又明亮，他因特殊功勳取得中華民國國籍，身為鄉長與有榮焉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/