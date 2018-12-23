只開放特定團體使用？ 基隆市民體育中心挨批蚊子館

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市正信路上的「基隆市民體育活動中心」，是基隆唯一的室內網球場，市議員韓良圻與新科議員韓世昱指出，該場地長年鐵門深鎖，只開放特定協會或團體打網球，批評是蚊子館，要求開放活化，對此，市府表示，該場地平常主要提供東信國小、成功國中網球選手訓練，只要是體育活動都可以辦理租借，並沒有所謂的特定專用。
基隆市民體育活動中心建於1979年，4層樓建物基地近1000坪，早期為軍方所有，後來市府民政處兵役科搬到該處，今年初才遷到新落成的中正區行政大樓統一辦公，1樓以前是籃球場，5年前改為網球場。
很多市民向韓良圻、韓世昱陳情說，基隆氣候多雨，希望將部分場地改為籃球場，朝多功能方向規劃使用，或依照不同時間分配各種球類運動使用，例如，每週1、3、5網球、羽球，2、4、6籃球，讓市民下雨時也能運動。
韓良圻、韓世昱指出，以前2樓以上是兵役科辦公廳舍，現在兵役科搬走了，卻仍只有開放特定協會或團體打網球，想運動的民眾不得其門而入，希望市府能改建為多功能運動場，趕快辦說明會，聽取地方意見。
基隆市立體育場場長郭台英表示，該場地平常提供給東信國小等網球小選手做為訓練場地，只要是體育活動，都可以依據「基隆市民體育活動中心管理辦法」辦理租借，並沒有所謂的特定專用。
市府表示，該棟建物屋齡已經40年，有漏水、牆壁斑駁、鋼筋裸露等問題，要重新活化使用還要進一步整修，而兵役科搬走後，目前還在簽辦由行政處庶務科或財政處接管，再討論後續使用問題。
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位於基隆市正信路上的「基隆市民體育活動中心」，遭議員批評長年鐵門深鎖，只開放特定協會或團體打網球，是蚊子館。（記者林欣漢攝）
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基隆市民體育活動中心平常提供給東信國小等網球小選手做為訓練場地。（記者林欣漢攝）
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