只開放特定團體使用？ 基隆市民體育中心挨批蚊子館

2018-12-23 15:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市正信路上的「基隆市民體育活動中心」，是基隆唯一的室內網球場，市議員韓良圻與新科議員韓世昱指出，該場地長年鐵門深鎖，只開放特定協會或團體打網球，批評是蚊子館，要求開放活化，對此，市府表示，該場地平常主要提供東信國小、成功國中網球選手訓練，只要是體育活動都可以辦理租借，並沒有所謂的特定專用。

基隆市民體育活動中心建於1979年，4層樓建物基地近1000坪，早期為軍方所有，後來市府民政處兵役科搬到該處，今年初才遷到新落成的中正區行政大樓統一辦公，1樓以前是籃球場，5年前改為網球場。

很多市民向韓良圻、韓世昱陳情說，基隆氣候多雨，希望將部分場地改為籃球場，朝多功能方向規劃使用，或依照不同時間分配各種球類運動使用，例如，每週1、3、5網球、羽球，2、4、6籃球，讓市民下雨時也能運動。

韓良圻、韓世昱指出，以前2樓以上是兵役科辦公廳舍，現在兵役科搬走了，卻仍只有開放特定協會或團體打網球，想運動的民眾不得其門而入，希望市府能改建為多功能運動場，趕快辦說明會，聽取地方意見。

基隆市立體育場場長郭台英表示，該場地平常提供給東信國小等網球小選手做為訓練場地，只要是體育活動，都可以依據「基隆市民體育活動中心管理辦法」辦理租借，並沒有所謂的特定專用。

市府表示，該棟建物屋齡已經40年，有漏水、牆壁斑駁、鋼筋裸露等問題，要重新活化使用還要進一步整修，而兵役科搬走後，目前還在簽辦由行政處庶務科或財政處接管，再討論後續使用問題。

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