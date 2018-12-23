中國福建疑似上萬死豬堆滿地 畫面曝光嚇壞網友...

2018-12-23 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟持續在中國蔓延，最近福建、廣東省也淪陷，台灣目前已驗出第7例非洲豬瘟病毒，至今7例全都來自中國。臉書粉專「記錄中國 5.0」昨晚貼出一段影片，一處豬場被拍到堆滿上萬隻死豬，畫面相當驚人，地點疑似位於中國福建省尤溪縣，該粉專提到，當地政府至今仍繼續禁聲。

根據「記錄中國 5.0」貼出的影片，疑似位於福建省尤溪縣的一家豬場，約11000多隻豬全部死亡，畫面中死豬成堆相當嚇人，但當地政府至今仍未公開相關訊息，令不少網友不滿中國官方未積極因應。

有網友直呼「恐怖」、「很像大屠殺」，也有人質疑，「（死豬）可以任由這樣亂丟嗎？」，另有人痛批「中國真的很可惡，現在又想把病毒傳來台灣。」

針對目前中國豬瘟病已傳染到福建、廣東省，與台灣僅一水之隔，針對中國未公開疫情資訊，行政院長賴清德日前向中國喊話，天災、地震等兩岸要互相援助，傳染病要共同防疫，呼籲「中國若願意將疫情資訊公開，相信我們在防疫工作上會更能勝任。」賴日前也已親自前往金門，視察小三通防疫，強調「防疫視同作戰」。

相關影片請見：

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