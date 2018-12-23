醫病》27歲工程師長期低頭工作 頸椎椎間盤突出壓迫神經

2018-12-23 12:05

〔記者方志賢／高雄報導〕27歲趙姓資訊工程師，長期間使用電腦，且常熬夜工作，日前肩頸酸痛、雙手發麻無力，原以為「落枕」，不以為意，後來疼痛加劇，就醫診斷頸椎第4、5節椎間盤突出並壓迫神經，接受顯微頸椎椎間盤切除及人工椎間盤植入手術，術後不用穿戴頸圈，一週後返回職場工作。

高雄市阮綜合醫院神經外科醫師鄭傑陽表示，3C產品普及，臨床上頸椎病變的「低頭族」，年齡層愈趨年輕化，尤其30幾歲年輕患者已不少見，裁縫師、美髮師、農夫、電腦工程師等，都因超時低頭工作造成的頸椎病變。

趙姓患者因肩頸酸痛、雙手臂發麻、無力就診，檢查出他頸椎第4、5節椎間盤突出並壓迫神經，即是俗稱「長骨刺」，家人不敢置信他那麼年輕竟「長骨刺」，擔心接受傳統頸椎手術後需戴頸圈幾個月，一度抗拒手術治療。

鄭傑陽說，由於患者疼痛難耐，經親友介紹到阮綜合醫院就醫，經他詳細說明後，接受自費的顯微頸椎椎間盤切除合併人工椎間盤植入手術。

鄭傑陽說，患者經手術後已改善疼痛，只有4、5公分的傷口，術後當天就下床，也無須穿戴頸圈，一週傷口即癒合完全，並返回職場工作。

鄭傑陽說，自費的「人工椎間盤」模擬正常椎間盤的活動，其最大的優點，是患者術後仍能保有頸部大部分的活動角度，減輕術後頸部僵硬程度，也保護相鄰節段的椎間盤，降低術後引起的鄰近節段退化。

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