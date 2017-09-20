醫病》頭痛、胸悶... 竟是頸椎椎間盤突出合併狹窄症引發

蔡姓婦人（左）贈牌感謝佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維（右）治好她的頸因性頭痛。（記者楊金城攝）

2017-09-20 15:50

〔記者楊金城／台南報導〕如果有頭暈、頭痛、胸悶、肩頸酸痛等症狀，在排除偏頭痛後，小心病因是由頸椎椎間盤突出（或退化性關節炎）合併狹窄症引起頸因性頭痛。

佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維收治1名64歲蔡姓婦人，因頭痛、胸悶、肩頸、上肢酸痛症狀，嚴重影響睡眠品質、血壓升高，困擾1年多，到內科、神經內科就醫都找不到病灶，最後找上林思維檢查後才發現原來是頸椎第5、6、7節椎間盤突出合併狹窄症，壓迫到頸椎神經造成頸因性頭痛。

林思維為蔡婦進行椎間盤切除微創手術、人工關節手術後，蔡婦術後復原迅速，門診追蹤發現，頭痛等症狀不見了，生活品質改善許多。

林思維說，頸椎椎間盤突出有些是長時間頸部姿勢不良導致，3C低頭族就要注意，部分是外力（如車禍、跌倒）造成，為保護頸椎，頭部不要猛力轉動，也要保持良好坐姿。

林思維說，頸椎椎間盤突出合併狹窄症，輕微症狀可透過藥物、物理治療等保守治療來改善，但如神經壓迫嚴重，還是建議病人儘早接受手術。長輩很擔心頸椎手術如果未成功，會造成癱瘓，其實現在顯微手術比2、30年前的手術很進步，手術風險低，治療成功率高。