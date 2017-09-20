醫病》頭痛、胸悶... 竟是頸椎椎間盤突出合併狹窄症引發

蔡姓婦人（左）贈牌感謝佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維（右）治好她的頸因性頭痛。（記者楊金城攝）

2017-09-20 15:50

〔記者楊金城／台南報導〕如果有頭暈、頭痛、胸悶、肩頸酸痛等症狀，在排除偏頭痛後，小心病因是由頸椎椎間盤突出（或退化性關節炎）合併狹窄症引起頸因性頭痛。

佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維收治1名64歲蔡姓婦人，因頭痛、胸悶、肩頸、上肢酸痛症狀，嚴重影響睡眠品質、血壓升高，困擾1年多，到內科、神經內科就醫都找不到病灶，最後找上林思維檢查後才發現原來是頸椎第5、6、7節椎間盤突出合併狹窄症，壓迫到頸椎神經造成頸因性頭痛。

林思維為蔡婦進行椎間盤切除微創手術、人工關節手術後，蔡婦術後復原迅速，門診追蹤發現，頭痛等症狀不見了，生活品質改善許多。

林思維說，頸椎椎間盤突出有些是長時間頸部姿勢不良導致，3C低頭族就要注意，部分是外力（如車禍、跌倒）造成，為保護頸椎，頭部不要猛力轉動，也要保持良好坐姿。

林思維說，頸椎椎間盤突出合併狹窄症，輕微症狀可透過藥物、物理治療等保守治療來改善，但如神經壓迫嚴重，還是建議病人儘早接受手術。長輩很擔心頸椎手術如果未成功，會造成癱瘓，其實現在顯微手術比2、30年前的手術很進步，手術風險低，治療成功率高。

  • 佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維指頸椎椎間盤突出合併狹窄症，壓迫神經引起頸因性頭痛。（記者楊金城攝）

    佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維指頸椎椎間盤突出合併狹窄症，壓迫神經引起頸因性頭痛。（記者楊金城攝）

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