感謝醫護治療椎間盤突出 重磯釣手變身口琴音樂志工

2018-10-05 19:50

〔記者張軒哲／台中報導〕63歲重磯釣手羅先生熱愛釣魚逾40年，身背80台斤釣具和漁獲攀爬數小時也不嫌累，但多年長時間荷重導致下背痛，嚴重時甚至無法站立超過15分鐘，被診斷為腰椎椎間盤突出合併狹窄，經微創手術治療後，為感謝醫師診治決定留在醫院當音樂志工，定期到光田醫院護理之家及候診大廳吹口琴與民眾同樂。

羅先生指出，23歲退伍後就愛上釣魚，只要工作一有空暇時間就往海邊跑，每次拉起釣竿、釣大魚的那一剎那成就感爆棚，多次登上釣魚相關雜誌封面人物，因此即使10多年來下背痛、腳麻陸續發作，仍難捨興趣盡量忍耐。無奈今年初下背痛疼痛加劇連站立、走路都成問題，不得不暫停最愛的磯釣，有醫師建議他得開刀裝設金屬支架，但手術傷口長達15公分且自費項目高昂，令他猶豫。

光田醫院骨科部長李芳材說，考量手術風險和效益，醫療手術必須有效改善患者症狀，更要將傷害降至最低。評估羅先生病況以「微創椎間盤切除術」切除壓迫神經的椎間盤，達到充分減壓即可有效改善症狀，金屬支架植入並非絕對必要。

術後羅先生恢復良好，他說，自己40年來平均每年有1/3的時間都在外島磯釣，這次生病卻已經150天沒釣魚，手癢得要命！9月再次踏上外島磯釣之旅，非常開心。重拾當兵期間學的口琴才藝，主動報名擔任醫院音樂志工，盼吹奏口琴讓醫護和民眾都有好心情。