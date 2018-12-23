幽靈包裹送到前主播家 疑個資外洩嚇得趕緊報警

2018-12-23 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕壹電視前主播蔡沁瑜10日上班時接到物流公司的電話，通知有個990元的貨到付款的包裹，因為平時就常網購，蔡沁瑜不疑有他，請管理員先代墊貨款，回家打開包裹卻發現4支盜版名牌口紅根本不是她買的，她擔心是因為個資外洩，才讓詐騙集團有機可乘，趕緊報警處理。

據《蘋果》報導，蔡沁瑜回家後檢查包裹，一打開發現裡面是4支盜版名牌口紅，品質很爛、價格又異常便宜，不管是誰都能辨認出是假貨，且蔡沁瑜沒有擦口紅的習慣，不可能買口紅，她通知物流公司，對方回覆，很多客戶都像她一樣莫名收到包裹，包裝也和她形容得一樣。

蔡沁瑜轉而詢問寄件者「德邦物流」，對方回應，商品都是報關行那邊直接配送，可能是寄錯客戶了，接著德邦物流要求蔡沁瑜提供銀行帳戶處理退款事宜，蔡沁瑜擔心個資再度外洩立刻拒絕，對方便回應，或是得親自到桃園蘆竹領取退款款項，讓蔡沁瑜無法接受，最後終於決定用寄現金袋的方式退款。

蔡沁瑜擔心個資外洩被詐騙集團或歹徒利用，小孩的安全會有疑慮。警方方析，這類貨物大部分的來源都是中國，歹徒隨機寄貨給民眾進行詐騙，警方呼籲，如果看到包裹上「寄件人」沒有寫明，或只寫了物流業者、報關行等等，當下可直接拒收，若是家人的包裹，可先打電話向家人確認。

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