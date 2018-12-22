冬至暖胃也暖心！聖心餐飲科下廚 招待弱勢呷好料

2018-12-22 18:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天是冬至，基隆市輔大聖心高中餐飲科師生回饋在地弱勢，下廚烹煮糖醋魚、螺肉蒜、櫻花蝦米糕等美味料理，招待人安基金會基隆平安站服務的街友、單親媽媽及獨居長輩共50人，一上桌大家都迫不及待夾菜大快朵頤，笑得合不攏嘴，看到他們開心滿足的表情，師生都很感動，以後會持續做公益。

聖心高中餐飲科50名師生，今天一早就在學校餐廳集合，細心準備雞湯、滷豬腳等美味可口的精緻餐點，他們說，很高興有機會能貢獻所學做公益，上菜時也拿出最好的服務專業，希望讓賓客盡歡，校方也安排學校社團、幼兒園及國高中學生準備精采表演，讓弱勢朋友感受社會溫暖。

聖心高中校長楊如晶說，學校理念和人安基金會相同，長期關注社會弱勢，得知尾牙場地尋找不易，3年前開始免費提供聖心國小前廣場，讓人安辦理尾牙宴，更鼓勵學生一起做公益，從服務中學習。

人安基金會基隆站長周泉宥說，第29年的愛心尾牙宴，明年1月27日登場，預計席開70桌宴請700人，但目前經費僅募到2成，希望社會大眾響應幫忙，讓他們能在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷。可電洽：02-24273323。

另外，台北珍愛扶輪社、基隆中區扶輪社在基隆八斗國小開辦音樂特色課程，今天舉辦歲末暨學生才藝發表會，學生用印尼竹搖琴樂器表演卡農及農村組曲，優美樂聲贏得滿場喝采，立委蔡適應說，感謝扶輪社資源進入偏遠小學，增進孩子的學習力。

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