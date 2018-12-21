農地工廠納管 經濟部：3步驟處理

2018-12-21 20:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕立委蘇治芬辦公室今天舉辦中小企業貸款及輔導座談會，邀請經濟部次長龔明鑫、勞動部次長施克和以及財團法人中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩等人主講；針對民眾反映，農地工廠來不及在期限內請臨時工廠登記，龔明鑫回應，經濟部將會以全面納管、輔導改善以及合法經營這3個步驟依序前進。

龔明鑫回應，目前全國約有6萬多家農地工廠，扣除已擁有臨時登記、營業規模不須登記、實際非工廠營運（如倉庫）等，估計尚有3萬1000多家工廠未納管，但一視同仁強制停業或拆除，又將影響地方經濟與生計，所以，未來經濟部將會以全面納管、輔導改善以及合法經營這3個步驟依序前進，在企業能負擔得起的前提下替鄉親積極爭取。

經濟部中部辦公室主任許正宗補充，經濟部將持續與內政部、農委會等部會協調，在明年提出「工廠管理輔導法修正草案」，將2016年5月20日前成立的工廠均將納管，在無公安、污染且合法繳稅前提下，全面輔導改善，請各位工廠在前置作業階段時配合清查。

民眾也反映第一線勞檢員不通人情，沒有給廠商完整輔導就開罰，施克和說，行政部門的態度還是以輔導為優先，而且應該按比例原則衡酌個案情節處理，而不是隨便祭出處罰，所以實際上被處罰的比率很低。

施克和說，行政部門的責任在於沒有跟民眾好好溝通，所以有任何問題隨時都可以跟勞動部聯繫討論，勞動部也在研擬各項法令遵循的選項例如進場檢查「模擬考」代替直接開罰。有關外籍勞工需求問題，目前行政院已經研擬「新經濟移民法草案」送到立法院，希望可以回應業界的需求。

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