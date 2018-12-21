親眼看才知危險！ 高中生體驗大車「視線死角」

2018-12-21 22:15

［記者黃旭磊／高雄報導］大型車易造成高中生交通意外，學生體驗司機「視線死角」確保安全。

高雄市交通大隊分析107年交通意外事件，發現高中生交通意外工具以「機車」、「自行車」為最高，其中，大型車為機踏車用路人擦撞首席殺手，為此，高雄區監理所、高雄市道路交通安全促進會等單位今天（21日）將大型車開進前鎮高中，學生坐上駕駛座體驗司機「視線死角」。

學生確認車體前後左右範圍，同學則從車輛前方及左右側視覺死角區經過，學生受測後表示，多數人認為大車高，視線很清楚，其實後視鏡不易看到機車或較小車種，尤其是右前側車頭方、後方，路人要小心避開。

學生李唯說，視覺果然有死角，下次遇到大型車輛一定會忍、讓、避，不會想超越。

高雄市教育局副局長陳佩汝頒發感謝狀給支援單位，感謝提升師生危險感知能力，而大發駕訓班講師與教練，示範大型車轉彎前後輪形成大範圍內輪差，學生在範圍內容易被撞。

公路總局高雄區監理所所長梁郭國表示，學生上路應儘量遠離大型車輛，尤其轉彎時應保持更大距離，確保行車安全。

前鎮高中校長夏日新說，高雄捷運紅線R5站在校園旁，大型車輛出入頻繁，為此成立交通安全專業教室推動捷運禮貌、安全行，維護師生用路安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/