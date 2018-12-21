300克罰20萬！ 中配帶豬絞肉入境挨罰嚇哭

2018-12-21 17:07

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕嫁來台灣的黃姓中國籍婦人今天下午從福州搭機入境台灣時，攜帶豬絞肉遭海關查獲，被處20萬元罰鍰。她接到防檢局開立的裁處書時，被鉅額罰款嚇得落淚，不斷說：「才帶一點肉，怎麼罰這麼多，怎麼辦？」

關務署台北關表示，中國籍黃姓女子下午從福州搭立榮航空公司班機返台，未據書面或口頭申報，直接選擇綠線免申報檯通關，被海關執勤關員攔查，在行李內查獲未申報的豬絞肉0.3公斤，隨即依照違反動物傳染病防治條例規定，移送農業委員會動植物防疫檢疫局依新規定裁處20萬元罰鍰。

黃姓婦人聽到被處高額罰款，以為不繳罰金無法入境，在防檢局櫃檯焦急無助，打電話給丈夫時，立刻在電話中痛哭說，「我不認識字啊！我不知道不能帶肉，怎麼辦？」「一點小東西，怎麼又罰那麼多錢，怎麼會這樣？」

黃女說，日前回福建娘將探親，家鄉的友人知道她要回台灣，介紹她帶一些肉餡回台灣包湯圓，所以才在市場上花了50元人民幣買了豬絞肉做肉餡，想在冬至時包湯圓給台灣的家人吃。

黃女哽咽地說，她不認識字，根本看不懂宣導，怎麼會知道什麼是非洲豬瘟，也完全不知道什麼新規定，嫁到台灣也沒有工作，每天幫忙家裡種菜，「我哪來的20萬元，一定會被老公罵死了！」

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