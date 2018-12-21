7例非洲豬瘟病毒來自各地 農委會：中國豬肉品已普遍感染

2018-12-21 17:24

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會從10月以來已經從中國豬肉製品驗出7例含非洲豬瘟病毒，今天更確認第1起生豬肉染非洲豬瘟，農委會副主委黃金城表示，從中國豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒的頻率越來越高，代表中國豬肉品已經普遍感染，更顯示中國什麼管制都沒有做。

農委會今天下午緊急召開記者會，黃金城指出，今天的案例是從福建搭乘12月16日海峽號船進到台中港查獲的燕皮，瘦肉打碎成薄皮狀，這是一個生豬肉，驗出病毒代表病毒活著，跟之前豬肉腸或煮熟香腸不同，一旦進到國內的話被豬隻吃到，一定會發病，危險性非常高。

黃金城表示，中國非洲豬瘟蔓延狀況，23省市區，99個案例，但是案例數量一點意義都沒有，中國是選擇性報告OIE，野火燎原，實際案例恐怕5倍、10倍、100倍都不一定。

台灣第一個檢驗出非洲豬瘟的病毒案例從10月31日驗出，第2例間隔13天，各案例間隔時間後來縮短為12天、8天，甚至1天，黃金城分析，間隔日期持續縮短，代表頻率越來越高，了解到被帶進台灣的肉品污染程度，病毒污染程度越來越高。

黃金城指出，7個案例來源散布在中國各地，包含哈爾濱、瀋陽、重慶、福建和澳門，代表中國豬肉已經是從北到南全面性被污染，全面性含有病毒，中國豬肉品已經普遍受到病毒污染，代表中國什麼措施都沒做，包含未主動通報、獸醫師未把關，政府未管理，所有豬肉無論是被感染死亡或還沒死就送到屠宰場，全部拿去加工。

黃金城呼籲民眾，千萬不要再把中國肉類產品嘗試帶進台灣，這對我們產業非常危險，中國豬肉產品已經普遍被非洲豬瘟病毒所汙染，感染的產品帶回台灣一點意義都沒有，對於自己的健康不見得有好處，可能豬隻已經死掉才屠宰加工，也可能被感染就去加工，沒有必要去吃這樣的產品

黃金城也提醒民眾不要再去中國參訪畜牧場，鞋子身體都可能會把病毒帶回台灣；也希望民眾不要嘗試網購中國豬肉產品進到台灣，恐為台灣帶來災難，自己國人做得到的話，產業也許還能存留下來，如果大家無感，那只能天佑台灣。

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