小一生遭脫褲未制止還錄影 老師請辭、校方准了

2018-12-21 13:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷廣興國小，日前有一年級學生在校嬉鬧，卻出現男童被丟飛盤與褲子被扯下，過程全被田姓老師拍下，但因未嚴厲制止，甚至將影片PO網，遭到網友圍剿、痛斥霸凌，該名老師自責行為失當，引發軒然大波，昨（20日）放學後主動提辭職，今校方召開教評會，同意辭職解聘。

校方表示，事情在網路上傳開後，該名老師承受網友撻伐與外界壓力，昨一整天心情低落，自責因一時疏忽，造成全校疲於應對各界的指責與壓力，才會在放學主動提辭職，今天學校開會討論後，同意他的辭職。

校方強調，老師行為失當就是不對，不過男童家長在了解事件原委，以及師生平時常打成一片的相處情況，也都理解並願意再給機會，但老師仍因自責，最後選擇辭職，也讓男童家人感到可惜。

該名老師對教學充滿熱忱，對教職也很有興趣，退伍後便到偏鄉考取代課老師，惟新手老師經驗不足，雖與學童感情融洽，卻忽略師生分際，之後將加強新進老師的訓練，並輔導受此事波及的學生。

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