天天吃好料》台南「蚵男」海鮮燒烤 標榜產地現撈

2018-12-24 09:33

［記者劉婉君／台南報導］為了替爸爸一圓餐廳夢，來自台南七股漁村的「蚵男」黃翊誠，3年前開始，在台南市海安路三段經營海產燒烤店，店裡賣的除了爸爸養殖的牡蠣和蝦等，主要是來自七股的網罟貨，就連店內的現撈區用的水，也是來自七股潟湖的海水，黃翊誠的中心理念就是「產地現撈、美味直達」。

黃翊誠是七股潟湖的蚵農第3代，原在北部求學的他回鄉接手阿公的養蚵事業後，因曾拍攝台南的觀光影片「蚵男．不難」，「蚵男」的名號不脛而走，也曾在夜市販售自家生產的牡蠣，收入不輸給上班族，但因為父親一直想開餐廳，3年前他收掉夜市的攤位，轉而開起實體店面。

店內特有的「蚵仔飯」，是許多客人必點的人氣招牌，用的就是爸媽每天到七股潟湖採收的牡蠣，美味上桌，令人食指大動。

爸爸養的龍膽石班和蝦也是活跳跳限量供應，蝦只有週五到週日才吃得到，先點先贏，因為食材夠新鮮，簡單的料理就很美味。

另外還有季節限定的魚卵沙拉，用的是不適合曝曬製成烏魚子的魚卵，魚卵先蒸過，外脆內軟，不分老幼都好入口。

至於食材限量會不會影響客人回流意願？黃翊誠說，一開始也曾擔憂過這個問題，但長時間下來發現，客人反而會期待，例如每年這個時候就會問「有魚卵沙拉了嗎？」

黃翊誠說，店內的食材大部分都是台南在地生產或是台灣小農的產品，雖然七股網罟貨量少、有時不穩定，但具有在地特色，每天從產地直達餐桌，而新鮮的海產，少油、少鹽，不用太多調味就很好吃。

秋、冬是吃螃蟹的季節，白菜蟳鍋以七股的活野生蟳現熬，甜美滋味相當受到歡迎，野生赤嘴仔、金沙小卷、小朋友喜愛的雨來菇炒蛋、還有開胃的梅汁排骨，口味相當多元，唯一不變的就是對食材新鮮的堅持。

客人可以在現撈區或擺滿碎冰的保鮮檯上，挑選各式各樣的魚貨，牆上的黑板則寫著菜單裡沒有的當日菜色。許多客人會問黃翊誠「你們的招牌是什麼？」他覺得，「只要是客人喜歡吃的，就是招牌。」

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