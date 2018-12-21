國語日報告教育部敗訴 政院：確為政府捐助法人

2018-12-21 10:10

〔記者林曉雲／台北報導〕國語日報社不服教育部認定其為政府捐助法人之行政處分，向行政院提起訴願，行政院訴願會作出決定，認為國語日報社始終未提出民間出資的證據，政院認定教育部的行政處分無不法或不當，國語日報社確屬政府捐助法人，駁回國語日報社告教育部的訴願，判定國語日報社敗訴。

教育部終身教育司長黃月麗表示，法院為維持國語日報社務運作早日回歸正軌，先指派7名臨時董事，協助社務運作；然據瞭解，迄至目前為止，國語日報社仍拒絕接受法院所裁定的臨時董事人選，已嚴重影響社務運作，教育部呼籲國語日報社應儘速依法院裁定召開董事會議，教育部並將持續恪遵職責，積極監督國語日報社，要求該社配合政府捐助財團法人相關規範，辦理捐助章程修正及董事改選；並應提出預算書、決算書送立法院審議，避免公產私有化，冀求維護國家利益與社會公益。

黃月麗說明，財團法人分為「政府捐助」及「民間捐助」，給予不同管理密度之原則，而財團法人性質的認定，依行政程序法、最高行政法院的相關判例及裁定，實為主管機關權責，因此教育部依行政院99年認定基準，本於客觀證據，於106年9月5日認定國語日報社為實質公有事業完全捐助成立之財團法人，是依法行政以維護公益，本案民事非訟事件裁定未實質判斷國語日報社是否屬政府捐助，且有適用法規錯誤之虞，教育部已提起再抗告，尚待高等法院裁定。

黃月麗指出，依教育部調查之諸多政府機關檔案資料顯示，國語日報社前身為國語日報公司，其公司財產全數源自政府資產，並由台灣省國語推行委員會提供人力、辦理日報業務，迄今查無任何股東私人出資或其他民間資金證據。

國語日報成立公司時的17位股東，是經過台灣省國語推行委員會議決，均為政府公務人員或具官方背景身分，為名義上之股東，彼此簽訂管理人公約，約定報社財產不屬私有，黃月麗強調，17位出名股東成立公司後，教育部與台灣省政府教育廳44至46年間曾進行第一次行政調查，指明「國語日報成立公司時，未於章程內敘明教育部財產，有化公為私之嫌」、「國語日報由公營改為民營，於法規諸多窒碍…且未經本部許可，竟擬以部產作產作股，改為民營公司，均屬不合」，在當時台灣省國語推行委員會權衡折衝下，於台灣省政府教育廳見證下，將國語日報公司改組為財團法人，並設有4名官派之當然董事，希望藉此確保國語日報社永久非私有化。

然而，國語日報從公司型態轉變為財團法人的做法，並未解除主管機關及外界疑慮，教育部於57年間命台灣省政府教育廳進行第二次行政調查，該廳再次做成「該社產權，應屬公產，殆無疑義」等調查報告結論，而國語日報社捐助章程所訂4名官派當然董事席次，於89年時遭該社以精省為理由刪除。黃月麗表示，從此國語日報社脫離政府管制，而逐漸為少數人長期控制。

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