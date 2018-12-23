天天吃好料》台中港商場 日本人氣法式吐司Ivorish落腳於此

2018-12-23 09:18

〔記者歐素美／台中報導〕日本人氣法式吐司Ivorish來台灣啦！海外首家分店就落腳台中港三井MITSUI OUTLET PARK，代理的威秀影城公司找來去年世界巧克力大賽奪下亞太區7金11銀6銅的福灣巧克力跨界合作，並打造台灣限定版口味，Ivorish法式吐司吃起外層薄脆、內裡扎實綿密，口感就是不一樣，尤其照燒雞肉等鹹味法式吐司更是打破一般人的想像，令人驚艷。

飯後來個甜點，為用餐劃下完美句點，是許多女性的最愛。日本人氣法式吐司Ivorish，除有各式各樣的甜味法式吐司外，更有炸魚排、炸雞等鹹味法式吐司，「不僅吃巧，還能吃飽」。自11月底試營運以來，幾乎天天大排長龍，吸引許多民眾前往朝聖。

Ivorish的招牌就是「吐司」，看似平常，但吃起來外層薄脆、內裡扎實綿密，與家裡自製或坊間販售的法式吐司，口感就是不一樣。來台推出許多台灣限定口味，包括季節綜合水果麵包布丁、照燒雞肉佐蒜味奶油醬、芒果鳳梨吐司佐香草冰淇淋；並與福灣巧克力推出福灣莊園巧克力棉花糖栗子法式吐司佐香草冰淇淋與福灣莊園巧克力莓果麵包布丁，採用高濃度苦甜巧克力，讓喜愛巧克力的民眾一吃就戀愛。

引進Ivorish的威秀影城公司經理李光爵表示，台灣是首家海外分店，日本主廚與台灣主廚都很精心研發台灣的限定菜單，是一個台式跟日式交錯的有趣品牌，值得大家品嚐。Ivorish雖以甜點為主，台灣人卻偏好鹹味法式吐司，照燒雞及炸雞等口味天天熱銷，連日本人也覺得不可思議；李小姐說，Ivorish的法式吐司，吃起來焦脆札實，帶點奶油的香味，味道層次豐富，很好吃。

李光爵指出，日本人最厲害的就是把西洋的東西做成獨特的民族口感，Ivorish獨家的麵團、酵母、發酵時間及溫濕度控制等，加上麵團只用人工揉製，上面糖液的比例調配、吐司的厚度等皆十分講究，使得它的法式吐司吃起來就是不一樣。

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台灣限定的照燒雞肉口味法式吐司。（記者歐素美攝）

炸魚排法式吐司。（記者歐素美攝）

日本人氣法式吐司Ivorish來台，照燒雞肉等鹹味法式吐司天天熱銷。（記者歐素美攝）

台灣限定的芒果鳳梨法式吐司。（記者歐素美攝）

草莓口味的法式吐司，吃起來酸甜不膩。（記者歐素美攝）

台灣限定的福灣莊園巧克力莓果麵包布丁。（記者歐素美攝）

台灣限定的福灣莊園巧克力棉花糖法式吐司。（記者歐素美攝）

Ivorish的法式吐司口味眾多，有甜有鹹，配合台灣人的習慣，並有晚餐限定的燉飯及義大利麵。（記者歐素美攝）

日本人氣法式吐司Ivorish海外首家分店就落腳台中港三井outlet park。 （記者歐素美攝）

上午11點一開店，就有許多民眾進入Ivorish準備用餐。（記者歐素美攝）

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