北捷跨年42小時不收班！「分線搭乘、3線離場」避人潮

2018-12-20 11:36

〔記者黃建豪／台北報導〕迎戰台北市跨年晚會，台北捷運公司今天宣布，屆時從今年12月31日上午6時至隔年1月1日深夜12時，台北捷運將42小時不收班，再次提醒要參與台北101、台北市政府前廣場跨年晚會的民眾記得「分線搭乘、3線離場」。

北捷公司指出，今年跨年晚會於台北市政府前廣場舉行，最佳煙火觀賞點為國父紀念館站、信義安和站與象山站，要參加跨年的民眾，板橋、新莊、蘆洲、松山線市區段可搭乘板南線，內湖、南港地區可先搭到南港展覽館站再轉乘板南線，外縣市可搭台鐵或高鐵至台北車站或南港站，再轉乘板南線；淡水、新店、中永和地區可直接搭乘或至中正紀念堂站轉乘淡水信義線；文山地區可於中正紀念堂站或大安站轉乘淡水信義線。

散場方面，北捷公司建議，3線離場、避開市政府站、台北101站候車人潮，板南線往板橋、新莊、蘆洲地區可由國父紀念館站進站，往內湖、南港地區可由永春站進站；淡水信義線往淡水、中永和地區可由信義安和站或象山站進站；松山新店線往新店地區可由南京三民站進站。

北捷公司強調，12月31日當天為假日，為加強輸運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自晚間6時起，板南線最短班距縮短為2分32秒，淡水信義線最短班距為3分鐘，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距；同時晚間6時過後，無論是從淡水或是北投發車的列車，均延駛至象山站，且當天下午3時起，自行車不開放搭乘捷運；而貓空纜車配合延長營運，凌晨2時發出末班車，並視現場人潮營運至旅客輸運完畢為止。

市政府站及台北101站 部分列車過站不停

北捷公司也提醒，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101站，將視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場， 除了鄰近會場的重點車站外，其他車站也將視人潮適時進行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，並動員超過550名服務人員派駐，協助疏導車站人潮。

捷運連通到方面，台北101站4號出口會在當晚10時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於晚間9時30分封閉，與市府轉運站地下連通道於晚間10時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於晚間10時封閉，管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。

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