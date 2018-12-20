24小時心電圖檢測沒抓出心房顫動 擺脫威脅還能單車環島

2018-12-20 11:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕62歲的張小姐喜歡騎單車，但之前出現心悸、頭暈等問題而就醫診治，但她做了傳統的24小時心電圖檢測後卻沒發現異狀，最後在醫師建議下戴心律偵測手錶做14天居家篩檢，最後發現果然有心房顫動。

北醫附醫心臟內科主任黃群耀說，常見的心律不整狀況如心房顫動，盛行率大概為全人口的1%到2%，且隨著年紀增加，心房顫動發生的比率也會逐年增加，65歲以上的盛行率更高達5%到10%。

黃群耀說，由於心房顫動容易產生血栓，所以心房顫動的病患中風的機率是一般人的五倍，若能提早偵測到心房顫動的發生，可依照醫師醫矚服用抗凝血藥物及心律藥物，降低中風風險。

黃群耀說，早期對於心律不整的篩檢需要將心電圖機「黏」在身上一整天，除了洗澡困難、無法劇烈運動等不便外，還有可能作白工，因為心律不整的檢查就像「官兵抓小偷」，由於心律不整出現的時機相當難預測，幸運的病人一天就可以檢測出來，但也有一到二週，甚至是三個月以上才出現一次心律不整症狀的案例，所以傳統的心律不整篩檢有限制性。

北醫附醫和科技公司合作，推出結合醫療系統且經醫療認證的專用心電圖手錶監測服務，民眾可在家進行24小時不中斷，共14天以上的居家篩檢，配戴心律偵測手錶後可以正常生活、運動，與一般正常生活無異。

張小姐開心地說，戴了心律偵測手錶後果然發現自己有心房顫動的，經醫師的藥物及電燒治療後，成功擺脫心房顫動的威脅，日前更和先生一起完成300公里的單車環島挑戰。

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