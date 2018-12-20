眾神之都台南 廟宇藝術散步地圖免費索取

2018-12-20 10:27

〔記者王涵平／台南報導〕台南廟宇數量居全國之首，南市觀旅局透過研究文獻規劃「眾神之都」廟宇藝術散步地圖，即日起免費索取。

南市觀光旅遊局表示，南市37區各祠廟寺院留存的工藝作品相當多，例如非常具藝術價值的寺廟匾額，多數為清領時期所立，傳達該廟宇的主要意念也營造出空間氣勢。其中最廣為人知者以首廟天壇「一」字匾為首的四大名匾；彩繪作品如門神、樑枋等則出自早年府城民間知名匠師潘春源、陳玉峰及其子孫或弟子等之手。

觀旅局指出，多數遊客到寺廟求神拜佛、祈求平安時較少留意品味環繞在四周的傳統工藝，許多國外遊客驚豔作品的藝術表現，也因為不瞭解背景而較難欣賞。邀請對台南文史研究有重要貢獻的文史工作者高凱俊，針對台南廟宇藝術進行調查研究，並由「綵綬豐收設計製作所」透過該研究文獻規劃「眾神之都」廟宇藝術散步地圖，經由入門賞析的方式，帶領遊客認識中西區32所廟宇工藝亮點，自在走逛散落在街道中的廟宇，並提供周邊景點或美食的實用提醒，成就一場穿梭在巷弄間的廟宇藝術博物館之旅。

「眾神之都」廟宇藝術散步地圖即日起提供民眾免費索取，歡迎民眾前往台南市各旅遊服務中心、永華及民治市政聯合服務中心索取，民眾可至「台南旅遊網」下載；更多資訊至「台南旅遊網」查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/