恆春國產芝麻香氣「濃縮再濃縮」 機械化拚全台吃香

2018-12-19 21:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕芝麻是台灣人廣泛喜愛的雜糧產物，但台灣超過9成的芝麻仰賴進口，農糧署南區分署及恆春鎮農會近年發現，恆春地區相當適合推廣有機芝麻產業鏈，開始引進機械化彌補缺工問題，希望5年內能活化當地千公頃旱地，讓更多台灣人有機會吃到國產芝麻。

恆春地區洋蔥聞名全台，但近年受到極端氣候及缺工影響，越來越難與中部地區的大規模種植競爭，恆春鎮農會近年努力發展當地傳統作物，發現胡麻產業非常適合當地發展，在落山風的幫助下，甚至能推廣全有機種植，目前栽種面積已經超過130公頃。

恆春鎮農會總幹事林順和說，兒時記憶的恆春街頭是胡麻油處處飄香，在經過多年的農業轉變，及農業人口老化情形下，胡麻產業已漸漸讓恆春人遺忘，變成休耕甚至荒煙蔓草的，在農糧署南區分署協助下，目前已經規劃胡麻加工廠，未來所有芝麻相關產品鏈，都能一條龍在產地完成，打造恆春第二項大規模經濟作物。

目前胡麻產業最棘手的，莫過於收割光靠人力難以負荷，農糧署南區分署特別由台南引進胡麻割捆機改良，一天就可以收3至5公頃，乾燥後的植株再利用胡麻採收機脫粒，節省人工並增加收量提高農民收益，吸引不少農民稻田地了解。

農糧署南區分署長姚志旺說，恆春半島的落山風將胡麻植株變得矮小，但香氣濃縮再濃縮，還因為強風少病蟲害不必用藥，未來將是有機半島計畫中的尖兵，國內許多大型芝麻加工廠都已在洽詢，幾年後機械化量產，可望成為洋蔥之外的恆春新特產。

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