觀光局好客民宿再增207家 全台累計破千家

2018-12-19 20:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為提供民眾優良的民宿住宿品質，交通部觀光局打造官方認證安心、可靠的好客民宿品牌，今年已邁入第8年，全台目前已有873家取得好客民宿標章，今年度再遴選出207家好客民宿，好客民宿累計突破千家。

觀光局副局長張錫聰說，自民國100年起推出好客民宿認證標章以來，經由全台的培訓課程與遴選，達到好客民宿突破1000家的里程碑。近年來在努力推廣下，部分縣市好客民宿申請家數皆顯著成長，例如金門、台東、台南等地區，以及花蓮獲得好客民宿認證家數已超過200家，顯示出好客民宿為民宿業者所重視，且為國內旅遊住宿典範。

獲獎的DoMo民宿執行長李奇嶽表示，DoMo致力於優質民宿服務管理，也是台灣唯一一家獲得國發基金入資的民宿管理企業，據點遍布海內外，分別在宜蘭、日本與馬來西亞，是台灣觀光品牌海外輸出的典範，這次能在國內獲得觀光局好客民宿標章的肯定，感到十分開心。

近年綠色環保意識抬頭，友善環境的營造已漸漸在國內外受到重視，為促進旅遊住宿的永續經營，觀光局也邀請「散步的雲—日月潭生態民宿」的民宿主人范懷仁，分享如何以友善環境、專業服務的理念，打造全台首家低碳建築民宿，獲得百大好客民宿綠色樂活主題的首獎。

觀光局說，好客民宿致力成為旅客住宿中的把關者，為旅客締造良好的旅行經驗。今年度所獲好客民宿認證標章的民宿都富有多樣化的經營風貌，不僅是獲得經營品質及旅宿安全上的認可，更是對旅客旅遊住宿的一種承諾，讓台灣民宿展現多樣、熱情、好客的精神，吸引世界各地旅人的嚮往，正是好客民宿希望達到的願景與目標。

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