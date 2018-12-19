耶誕大餐加上夢想禮物 弱勢學童樂翻

2018-12-19 22:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一圓弱勢學童耶誕夢想，屏東百貨業者員工與顧客響應「聖誕圓夢天使計劃」認捐善行，今天（19日）招待屏東市、潮州鎮5所國小共50位學童，到牛排館享用耶誕大餐，席間耶誕老公公送來每位小朋友事前所許的願望禮物，現場笑聲叫聲不斷，十分溫馨。

屏東太平洋百貨連續2年推動耶誕捐贈清寒計畫，希望讓家境困難的孩童，也能過一個快樂的耶誕節，業者先請學校讓小朋友寫下一張耶誕心願卡片，結果有人想要球鞋、有的想要書包、有的想要故事書，也有學童想要一件能伴隨度過寒冷冬天的外套，或是球鞋、直排輪、旅行箱。

百貨業者收集小朋友的心願後，讓員工、顧客化身圓夢天使認領願望，為小朋友採買禮物，50份禮物今天準備完成，業者於是邀請學童到店裡的牛排館，品嚐耶誕大餐，感受過節的氣氛；共有來自屏東市建國、復興、勝利國小及潮州鎮潮南、潮東國小的學生們參加。

除了大餐與禮物，也為每位小朋友準備1000元助學金；屏東太平洋百貨副董事長劉忠志表示，有許多單親、家庭突遭變故、隔代教養或中低收入戶等學童，他們保有學習熱忱，但因家庭因素，不敢奢望過節能有禮物，盼這次透過圓夢天使計劃，讓學童們感受到社會的溫暖，增加其正向思維。

學校師長們表示，感謝百貨業者及民眾的愛心響應，有了助學金，能減輕學生家中經濟壓力，有些學生也能參加有興趣的課後才藝班；也有小朋友說「今年的耶誕節特別難忘！」。

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