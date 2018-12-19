農會拒病危老翁家屬代辦定存解約 挨批不近人情

2018-12-19 19:39

〔記者蔡宗勳／溪口報導〕嘉義縣溪口鄉謝姓民眾投訴媒體，指父親病危之際，要求子女到郵局、農會辦理定存解約，用來支付醫療與喪葬費用，子女與母親共同簽名具結後，郵局同意解約，農會卻百般刁難，致未能完成父親生前願望，令人遺憾。

溪口農會信用部主任劉育伶指出，依規定，請領定存或提早解約需本人親自或委託他人辦理，由於謝姓存款戶病危無法親自辦理及委託事宜，承辦人員也愛莫能助，一切依法行事，並非刻意刁難，還請家屬諒解。

家住溪口鄉的謝姓老農罹患膽管癌，11月初病情惡化，自知不久於人世，於是囑附家人將他存放在溪口郵局及溪口鄉農會的200多萬元定期存款解約提出，用來繳納醫療費用及處理身後事。

老翁兒子先到郵局辦理解約，郵局得知老翁狀況，為求慎重，要求存戶家人到戶政事務所申領全戶戶籍謄本，再由具繼承權的5名家人全數到郵局簽具切結後，同意辦理定存解約。

但同樣模式到了農會卻兩次碰壁，農會信用部人員說，老農既陷入昏迷，已屬無行為能力，不同意解約，讓老翁家屬極為不滿。

律師梁樹綸說，農會不同意比照郵局模式解約，承辦人員是依法行政，在法理上站得住腳，只是會被抨擊缺乏同理心，這也是莫可奈何。

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